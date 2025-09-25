Die im Leitindex Dax gehandelte Aktie gab nach der Nachricht um 2,6 Prozent auf 222 Euro nach. SAP kündigte an, mit der Kommission zu kooperieren. Man sei jedoch der Überzeugung, dass die eigenen Richtlinien und Massnahmen «vollständig im Einklang mit den Wettbewerbsregeln» stünden, teilten die Walldorfer mit. Das Unternehmen rechnet nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzergebnisse.