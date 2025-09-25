Genehmigung steht unter Bedingungen

Die Entscheidung für die Zulassung lege strenge Bedingungen für die Anwendung von Kisunla fest, hiess es seitens der Kommission. Es werde nur für Patientinnen und Patienten mit bestimmten genetischen Voraussetzungen als geeignet angesehen. Laut EMA-Experten dürfen die Betroffenen höchstens eine Kopie des ApoE4-Gens haben, das die Informationen zum Bau des Proteins Apolipoprotein E trägt.