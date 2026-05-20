Das US-Verteidigungsministerium bestätigte derweil die von Vizepräsident ​JD Vance angekündigte Verzögerung bei der Truppenverlegung nach ​Polen. Grund sei eine Reduzierung der in Europa stationierten Kampfbrigaden von vier auf drei, teilt Pentagon-Sprecher Sean ‌Parnell auf der Plattform X mit. Dies sei das Ergebnis einer umfassenden Überprüfung der US-Truppenpräsenz.