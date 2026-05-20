Gemäss den Bedingungen der Vereinbarung, die im vergangenen Juli in ​dem schottischen Golf-Resort Turnberry von US-Präsident Donald Trump geschlossen wurde, stimmte die EU zu, Einfuhrzölle auf US-Industriegüter ​abzuschaffen und Agrar- sowie Meeresprodukten aus den USA einen bevorzugten Zugang zu gewähren. Im Gegenzug ​würden die USA Zölle von 15 Prozent auf die meisten EU-Waren erheben. Trump hatte erklärt, er werde deutlich höhere Zölle auf EU-Waren, einschliesslich Autos, verhängen, sollte die Europäische ‌Union ihre Verpflichtungen aus dem Handelsabkommen nicht bis zum 4. Juli umsetzen. Zuvor hatte er bereits gedroht, die Zölle auf EU-Autoimporte von derzeit 15 Prozent auf 25 Prozent anzuheben.