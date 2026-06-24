Israel und der Libanon sprechen derweil Vertretern beider Länder zufolge über einen von den USA unterstützten Plan, wonach israelische Truppen Teile ‌der im Krieg mit der Hisbollah besetzten Gebiete an die libanesische Armee übergeben sollen. Die beteiligten libanesischen ​Soldaten würden von den USA ausgebildet und überprüft, um Verbindungen zur vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz auszuschliessen, sagen israelische Regierungsvertreter. Israel werde jedoch eine militärische Präsenz in einer Pufferzone entlang der Grenze aufrechterhalten.