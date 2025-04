Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Montag in Brüssel, die EU sei weiterhin bereit zu Verhandlungen mit den USA, aber auch zu Gegenmassnahmen. Sie bot an, mit den USA über den Abbau aller Zölle auf Industriegüter sprechen zu wollen. Die Handelsminister der 27 EU-Staaten trafen sich in Luxemburg. Auch sie sind überwiegend für Verhandlungen statt für Schnellschüsse mit einer Eskalation im weltweiten Handelskrieg. In Berlin stimmte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Parteichefs von CDU/CSU und SPD ab, die vermutlich die nächste Regierung unter CDU-Chef Friedrich Merz bilden werden. Dieser will in den laufenden Koalitionsverhandlungen Strukturreformen durchsetzen, um den Standort Deutschland wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Die USA signalisierten im Zoll-Streit kaum Entgegenkommen.