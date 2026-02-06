Die EU hatte die Gegenmassnahmen Anfang des Jahres als Reaktion auf Drohungen von US-Präsident Donald Trump erwogen. Dieser hatte wegen seines Anspruchs auf Grönland Zölle ⁠gegen acht europäische Staaten angedroht, von denen sechs der EU angehören. Trump lenkte jedoch später ein und zog die Drohungen zurück. Das ​Massnahmenpaket, das auf eine Reihe von US-Waren von Mais ‌über Geschirrspüler bis hin zu ‍Motorrädern zielt, war bereits vor dem Handelsabkommen zwischen der EU und den ​USA Ende Juli 2025 vorbereitet worden. Es wurde dann aber für sechs Monate ausgesetzt. Diese Frist wäre am Samstag abgelaufen.