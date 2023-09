Er soll in den Impfkampagnen der EU-Länder in diesem Herbst gegen die dominierende Variante Omicron XBB.1.5 eingesetzt werden. Der Impfstoff Comirnaty ist die dritte angepasste Impfung, die in der EU eingesetzt wird. Die Kommission genehmigte die Verwendung für Erwachsene, Kinder und Säuglinge ab sechs Monaten.