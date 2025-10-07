Der US-Flugzeugbauer Boeing kann Insidern zufolge mit grünem Licht aus Brüssel für den 4,7 Milliarden Dollar schweren Rückkauf seines Zulieferers Spirit AeroSystems rechnen. Die Europäische Union (EU) werde die Übernahme unter Auflagen genehmigen, sagten mehrere mit dem Vorgang direkt vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Diese entsprächen weitgehend den Verkaufsplänen, die Boeing bei der Ankündigung der Transaktion vor mehr als einem Jahr ohnehin angekündigt hatte. So soll das defizitäre Europa-Geschäft von Spirit an den Rivalen Airbus gehen, den der Zulieferer nach der Abspaltung von Boeing vor einigen Jahren als zweiten Grosskunden gewonnen hatte.