Die italienische Grossbank Unicredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit.
(AWP)
Unicredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht von den Wettbewerbshütern.
Die italienische Grossbank Unicredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit.
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