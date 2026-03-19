Orban befindet sich derzeit im Wahlkampf für die Parlamentswahlen im April und liegt laut Umfragen hinter der Opposition. Er führt einen Wahlkampf mit nationalistischen, antiukrainischen Tönen. Hintergrund des Streits ist, dass Russland mit ‌seinen Luftangriffen nach ukrainischen Angaben eine Pipeline beschädigt hat, durch die russisches Öl über die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei transportiert wird. Orban wirft der ukrainischen Führung vor, diese Pipeline nicht reparieren zu wollen. Die Ukraine hat erklärt, dass ​die Reparatur einige Zeit benötigt.