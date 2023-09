Die Europäische Union (EU) hat Insidern zufolge die Finanzierung des Welternährungsprogramms (WFP) in Somalia vorläufig eingestellt. Eine Untersuchung der Vereinten Nationen (UN) habe weit verbreiteten Diebstahl und Missbrauch von Hilfsgütern aufgedeckt, die eine Hungersnot verhindern sollten, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Landbesitzer, lokale Behörden, Mitglieder der Sicherheitskräfte und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen seien in die Unterschlagung von Hilfsgütern für Bedürftige verwickelt, sagte einer der Insider. Die Hilfe werde wieder freigegeben, wenn das WFP zusätzliche Bedingungen erfülle, darunter die Überprüfung der Partner vor Ort in Somalia. Der zweite hochrangige EU-Beamte bestätigte dies. Der UN-Bericht beziffere nicht die Menge der umgeleiteten Hilfsgüter, aber die Ergebnisse deuteten darauf hin, «dass die Umleitung von Hilfsgütern in Somalia weit verbreitet ist und System hat».