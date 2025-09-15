Der Handelsüberschuss fiel auf 13 Milliarden Euro im Juli, nach 18 Milliarden Euro vor Jahresfrist, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Die Exporte der EU in die USA sanken im Juli um 4,4 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, während die Importe aus den Vereinigten Staaten um 10,7 Prozent auf 31,2 Milliarden Euro kletterten. Die Exporte des Euroraums in Länder ausserhalb der Währungsunion insgesamt stiegen im Juli auf Jahressicht um 0,4 Prozent auf 251,5 Milliarden Euro. Der gesamte Handelsüberschuss des Euroraums lag im Juli bei 12,4 Milliarden Euro, nach 18,5 Milliarden Euro vor einem Jahr.