Microsoft hatte vor etwa einem Jahr den Kauf von Activision Blizzard, den Machern von Videospielen wie "Call of Duty" und "Candy Crush", angekündigt, um gegen Konkurrenten wie Sony zu bestehen. Der Konzern würde zum drittgrössten Anbieter in diesem Bereich aufsteigen. Neben der EU befürchten aber auch die US-Kartellbehörden eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs. Auch Gamer gehen auf die Barrikaden und reichten in den USA Klage ein.