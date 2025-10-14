Verstösse in Deutschland

Bei vielen Regelverstössen geht es dem Bericht zufolge darum, dass EU-Geld in nicht förderfähige Projekte fliesst oder Kosten erstattet werden, die eigentlich nicht erstattet werden dürften. Zudem werden auch Verstösse gegen die Vergabevorschriften bei öffentlichen Aufträgen als ein häufiger Fehlergrund genannt. In einem der in Deutschland ermittelten Fälle hätten die gewährten Beihilfen die zulässige Beihilfeintensität überstiegen, heisst es in dem Bericht. Details werden aus Datenschutzgründen aber nicht genannt.