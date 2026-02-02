Ohne eine ⁠ehrgeizige, wirksame und pragmatische Industriepolitik sei die europäische Wirtschaft nur ein «Spielfeld für ​ihre Wettbewerber», schrieb Séjourné. «Wir müssen ein ‌für alle ‍Mal eine echte europäische Präferenz in unseren strategisch ​wichtigsten Sektoren etablieren», forderte der EU-Kommissar. Die Antwort lasse sich in drei ‌Worten zusammenfassen, die weltweit ⁠verstanden würden: «Made in Europe». Wann ‌immer öffentliche europäische Gelder eingesetzt würden, müssten diese zu ‍europäischer Produktion und hochwertigen Arbeitsplätzen beitragen.