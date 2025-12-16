Bei den Autobauern selbst stiess der Vorstoss der EU-Kommission dagegen auf Zustimmung. Ein Volkswagen-Sprecher bezeichnete die Neuregelung als wirtschaftlich vernünftig. Die EU-Kommission mache mit ihrem Vorschlag deutlich, dass Elektromobilität die führende Technologie der Zukunft sei. «Dies ist auch für den Volkswagen-Konzern unstrittig.» Eine Mercedes-Sprecherin sagte, Mobilität müsse CO2-neutral werden und batterie-elektrische Mobilität bleibe der Hauptpfad zur Dekarbonisierung der Industrie. Nun gelte es, die Auswirkungen des vorgeschlagenen Kompensationsansatzes hinsichtlich grünen Stahls und CO2-neutralen Kraftstoffen genau zu analysieren. BMW erklärte, es sei ein erster wichtiger Schritt, dass die EU-Kommission nicht mehr Technologieverbote als Leitprinzip verfolge, sondern die Zukunftsfähigkeit des Verbrennungsmotors anerkenne. Nun müsse der weitere Prozess der CO2-Flottengesetzgebung sicherstellen, dass es nicht zu einer Scheinlösung komme, sondern Europa den Weg aus der regulatorischen Sackgasse finde.