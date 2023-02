Er erwarte nicht, dass wieder etwas Gravierendes dazwischenkomme, das eine Verlängerung erfordern würde, sagte der Wirtschafts- und Währungskommissar am Montag. "Wir hatten bereits genug ausserordentliche Ereignisse", fügte der Italiener mit Blick auf den Ausbruch des Ukraine-Krieges und die Corona-Krise hinzu. Die Schuldenregeln waren zunächst wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Die russische Invasion in der Ukraine im Februar 2022 und die in der Folge angestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise führten zu einer Verlängerung bis Ende 2023.