Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte 2023 im Euro-Raum nur noch um magere 0,3 Prozent zulegen, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag in ihrer Herbstprognose zur Konjunktur mit. Im Sommer hatte die EU hier noch 1,4 Prozent Wachstum veranschlagt. Für das Schlussquartal 2022 geht die Kommission davon aus, dass die Euro-Zone als ganzes und die meisten ihrer Mitgliedsländer in eine Rezession rutschen. Grund dafür seien grosse Unsicherheit, hoher Energiepreisdruck, Kaufkraftverluste bei den privaten Haushalten, das schwächere aussenwirtschaftlichen Umfeld und striktere Finanzierungsbedingungen.