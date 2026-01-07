Der Verkauf umfasst das gesamte Portfolio an Stromzählern für Haushalte und Industrie, die Zähler für Gas, Wärme und Wasser sowie die damit verbundenen integrierten Lösungen für Software und Dienstleistungen in den entsprechenden Regionen. Angekündigt worden war der Verkauf Ende September. Die Transaktion wurde damals mit 215 Millionen Dollar bewertet. Insgesamt erzielte das Geschäft 2024 einen Umsatz von rund 600 Millionen Dollar mit fünf Produktionsstätten und 2700 Mitarbeitenden.