Die Verhandlungsführer der EU und des Mercosur werden sich am 29. und 30. Juni in Buenos Aires erneut treffen. Dann wollen die südamerikanischen Länder einen Gegenvorschlag vorlegen. Brasilien hofft, Sanktionen bei Verstössen gegen internationale Klimaabkommen auszuschliessen. Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay sind Vollmitglieder im Mercosur, Bolivien ist Beitrittskandidat. Mehrere südamerikanische Staaten haben Assoziierungsabkommen mit Mercosur geschlossen. Ziel ist die Schaffung eines gemeinsamen Marktes ähnlich wie in der EU.