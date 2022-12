Wie ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Freitag bestätigte, sind die Voraussetzungen für die Auszahlung von 22 Milliarden Euro bis 2027 aus dem sogenannten Kohäsisionsfonds zur Förderung strukturschwacher Gebiete derzeit nicht erfüllt. Dabei geht es darum, dass sichergestellt sein muss, dass die Umsetzung der nationalen Programme der EU-Grundrechtecharta entspricht. Wegen des unzureichenden Kampfes gegen Korruption in Ungarn haben die EU-Staaten gerade erst 6,3 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln für das Land eingefroren.