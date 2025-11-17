Andere Konjunkturprognosen zurückhaltender

Andere Konjunkturprognosen sagen der deutschen Wirtschaft voraus, dass sie im kommenden Jahr nur ein bisschen an Fahrt aufnimmt: So teilte der Internationalen Währungsfonds (IWF) Mitte Oktober mit, er rechne für die Bundesrepublik mit einem Zuwachs von 0,9 Prozent.