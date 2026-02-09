Der US-Techriese Meta verstösst nach einer ersten Einschätzung der EU-Kommission ‌mit ‌Regeln im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) auf seinem Messengerdienst WhatsApp gegen europäisches Wettbewerbsrecht. Meta ​müsse auf WhatsApp auch ‌KI-Dienste von Wettbewerbern zulassen, ‌teilten die EU-Wettbewerbshüter am Montag mit. Sie drohten Meta zudem mit einstweiligen Massnahmen zur Sicherung des fairen Wettbewerbs, sollte der US-Konzern ⁠sein Verhalten nicht ändern. Hintergrund sei ein Regelwerk, das Meta am 15. Januar umgesetzt ​hatte. Es erlaube nur den ‌hauseigenen KI-Assistenten Meta AI auf ‍WhatsApp.