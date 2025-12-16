Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte sich in den vergangenen Wochen vehement für Änderungen ausgesprochen. Auch andere EU-Staaten machten sich für eine Lockerung der Vorgaben stark. Dem Vorschlag der Kommission müssen auch das Europaparlament und die EU-Staaten zustimmen. Auf welchen Kompromiss sich die Institutionen einigen werden, ist noch offen.