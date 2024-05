Pessimistischer sieht die Kommission vor allem die Lage in Deutschland. Hier traut sie der Wirtschaft in diesem Jahr nur noch 0,1 Prozent Wachstum zu. Ausser Finnland, wo eine Stagnation erwartet wird, schneidet demnach kein EU-Staat 2024 schlechter ab. Die Wirtschaftsweisen senkten ebenfalls ihre Konjunkturprognose für Deutschland in diesem Jahr deutlich. Statt der noch im Herbst erwarteten 0,7 Prozent Wachstum sagen sie in ihrem Frühjahrsgutachten für die Bundesregierung nur noch ein Plus von 0,2 Prozent voraus, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von zwei Insidern erfahren hatte.