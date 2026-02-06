Diskussion um Altersgrenzen in europäischen Ländern

In der EU muss man derzeit grundsätzlich 13 Jahre alt sein, um soziale Medien zu nutzen: Ab diesem Alter können Jugendliche der Nutzung ihrer Daten zustimmen. Auch Tiktok schreibt vor, dass Jugendliche mindestens 13 Jahre alt sein müssen, um einen Account anzulegen. Einige Länder wollen aber strengere Regeln: Die französische Nationalversammlung hat für ein Nutzungsverbot sozialer Netzwerke für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren gestimmt. Der Text muss noch in der anderen Parlamentskammer abgestimmt werden.