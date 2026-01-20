Die USA hatten bereits 2022 die ‌Zulassung neuer Telekommunikationsgeräte von Huawei und ZTE verboten und Europa zu einem ähnlichen Vorgehen ermutigt. ‍Auch Deutschland hat seinen Kurs gegenüber Peking verschärft. Die EU-Kommission hatte bereits 2020 Sicherheitsmassnahmen für 5G-Netze beschlossen, um den Einsatz von ​Hochrisiko-Anbietern wie Huawei einzudämmen. Der nun vorgelegte Entwurf muss ‍in den kommenden Monaten noch mit den EU-Ländern und dem Europäischen Parlament abgestimmt werden, bevor er Gesetz werden kann.