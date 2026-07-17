Konkret soll die Rate, mit der die Obergrenze ‌für Emissionen jährlich sinkt, von derzeit 4,3 Prozent ​auf 3,1 Prozent ab 2031 und weiter auf 1,7 Prozent ab 2036 reduziert werden. Zudem soll die Industrie 80 Prozent der kostenlosen Emissionszertifikate vorab erhalten und die restlichen 20 Prozent erst bei Nachweis der Investitionen. Darüber hinaus sieht die Reform eine Ausweitung des Emissionshandels vor, schrittweise ‌auf die Müllverbrennung sowie auf Flüge zu bis zu 5000 Kilometer entfernten Zielen und auf kleinere Schiffe.