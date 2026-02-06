Russland werde nur an den Verhandlungstisch kommen, wenn es unter Druck gesetzt werde, sagte von der Leyen. «Das ist die einzige Sprache, die Russland versteht.» Russland exportiert mehr als ein Drittel seines Öls mit westlichen Tankern, hauptsächlich nach Indien und China. Das Verbot würde ⁠diesen Handel beenden, der grösstenteils über die Flotten von EU-Seefahrtsländern wie Griechenland, Zypern und Malta abgewickelt wird. Es würde die Preisobergrenze für russische Ölexporte überflüssig machen, die eingeführt worden war, um die Einnahmen zu verringern, mit denen Russland seinen Krieg in ​der Ukraine finanziert. Die von den G7-Staaten eingeführte Obergrenze liegt derzeit bei 44,10 Dollar ‌pro Barrel, während vergleichbares irakisches Öl aktuell für 64 Dollar gehandelt wird. ‍Insidern zufolge hatten die EU und die G7 bereits im Dezember über ein solches Verbot beraten.