Derzeit laufe «eine drastische Überproduktion elektrischer Fahrzeuge in China, gekoppelt mit massiven staatlichen Subventionen», sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die USA schotteten ihren Markt jetzt ab, ebenso Brasilien, Mexiko und die Türkei. «Die EU kann nicht der einzige Markt sein, der für chinesische Überproduktion offen bleibt», sagte von der Leyen. «Wir dürfen in Europa nicht dasselbe erleben, was bei den Solarpaneelen passiert ist: dass durch staatlich subventionierte Dumpingpreise europäische Hersteller unfair aus dem Markt gedrängt werden und die Produktion dann unterm Strich nach China geht.»