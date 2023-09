Der Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, was von der Regierung in Belgrad nicht anerkannt wurde. Über 90 Prozent der Bevölkerung des Kosovo sind Albaner. Im Norden des Landes stellen die Serben die Mehrheit, die die Regierung in Pristina nicht anerkennen. Der Konflikt hat sich dieses Jahr wieder zugespitzt und zu gewalttätigen Ausschreitungen geführt.