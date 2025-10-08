Der Digitalverband Bitkom begrüsste den «Bewusstseinswandel» der EU. Eine Strategie reiche aber nicht aus, denn die USA und China planten Infrastruktur-Projekte in deutlich grösseren Dimensionen von 500 Milliarden Euro. «Europa kann seine ambitionierten Ziele nur erreichen, wenn öffentliche Investitionen durch privates Kapital flankiert werden», sagte Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung. «Und dazu brauchen wir eine innovationsfreundliche Regulierung sowie hervorragende Standortbedingungen, von KI-Fachkräften bis hin zu wettbewerbsfähigen Strompreisen.»