Die europäischen Energieminister wollten am Nachmittag in einer ausserplanmässigen Videokonferenz über die Sicherheit der Energieversorgung im Zusammenhang mit der Krise im Nahen Osten sprechen. Jørgensen rief die Teilnehmer davor laut EU-Kommission in einem Brief dazu auf, unter anderem Massnahmen in Betracht ziehen, um die Nachfrage nach Öl zu reduzieren - vor allem im Transportsektor. Dabei verwies er auf Empfehlungen der Internationalen Energieagentur (IEA). Diese schlägt etwa vor, Businessflüge zu reduzieren, Carsharing und den öffentlichen Nahverkehr zu fördern oder die Zufahrt für Autos in Grossstädten teils einzuschränken.