Der Rat der EU soll am Dienstag grünes Licht für die Unterzeichnung des Paketabkommens mit Bern geben. «Das Abkommenspaket wird unsere Kooperation erweitern», sagte die stellvertretende zypriotische Europaministerin, Marilena Raouna, bei ihrer Ankunft an dem Ratstreffen in Brüssel. Zypern hat derzeit den EU-Ratsvorsitz inne und leitet in dieser Rolle das Treffen. Der Entscheid, der die Europäische Kommission für die Unterzeichnung der Verträge mit Bern ermächtigen soll, gilt als Formsache.