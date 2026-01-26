Die EU-Kommission nimmt wegen sexualisierter KI-Bilder Ermittlungen gegen die Online-Plattform X von ‌Elon ‌Musk auf. Dabei gehe es um die Frage, ob die Plattform ihren Verpflichtungen aus der EU-Digitalgesetzgebung nachgekommen ​sei, teilte die EU-Kommission am Montag ‌mit. Anfang des ‌Monats hatte die EU-Kommission erklärt, dass die von Musks KI-Chatbot Grok erzeugten und auf X verbreiteten Bilder unbekleideter Frauen und Kinder rechtswidrig und erschreckend ⁠seien. Musks KI-Firma xAI hatte daraufhin Mitte Januar mitgeteilt, sie habe Anpassungen vorgenommen, um zu verhindern, ​dass Grok die Bearbeitung von Bildern realer ‌Personen in freizügiger Kleidung ‍erlaube.