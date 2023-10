Zudem werde davon ausgegangen, dass ab kommenden Jahr Terminkontrakte auf EU-Anleihen eingeführt werden dürften, sagte am Donnerstag der EU-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte. Beide Massnahmen würden die Nachfrage nach den Schuldenpapieren steigern und deren Kosten senken. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im April gemeldet, dass die EU mit den Indexanbietern Gespräche führen wolle. Die Union ist in den vergangenen Jahren zu einem der weltweit grössten Herausgeber von Anleihen geworden. Sie will in diesem Zusammenhang an den Finanzmärkten wie ein souveräner Staat behandelt werden.