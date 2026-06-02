Mit dem Schritt ​soll ein Wiederaufflammen ​des transatlantischen Zollkonflikts verhindert werden. Die EU und die ‌USA unter dem US-Präsidenten Donald Trump hatten sich gegenseitig mit Strafzöllen überzogen. Auslöser waren ​US-Abgaben auf ​Stahl- und ⁠Aluminiumimporte, worauf die EU mit ​Zöllen auf US-Produkte ⁠wie Whiskey und Motorräder reagierte. Die ‌Einigung aus dem vergangenen Jahr soll diesen Streit nun endgültig beilegen.