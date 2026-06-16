Der Deal sichert den ‌Vereinigten Staaten ⁠deutlich bessere Bedingungen im Handel, indem Industriezölle auf US-Produkte abgeschafft werden. Die Zölle ⁠für die meisten EU-Exporte in die USA sollen dagegen bei 15 Prozent liegen. Das ist gegenüber ‌früheren Drohungen von US-Präsident Donald Trump weniger, gegenüber der ‌Vergangenheit aber mehr. Zuletzt hatte Trump gedroht, ​deutlich höhere Zölle auf europäische Autos zu erheben, sollte die EU ihre Verpflichtungen aus dem Handelsabkommen nicht bis zum 4. Juli umsetzen.