Belastungsprobe

EVP, Liberale und S&D arbeiten eigentlich in einer Art informeller Koalition zusammen. Sie haben eine knappe Mehrheit im Parlament und hatten - mit Unterstützung der Grünen und wohl auch Stimmen der rechtskonservativen EKR-Fraktion - eine Mehrheit für eine zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin sichergestellt.