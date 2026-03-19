Der Handelsausschuss des Europaparlaments will den Zolldeal mit den USA unter Bedingungen umsetzen. Bevor er in Kraft treten könne, müsse die US-Seite verbindlich zusagen, die ausgehandelten Vereinbarungen einzuhalten und konkrete Fortschritte beim Abbau der Extrazölle auf Stahl- und Aluminium-Folgeprodukte vorlegen, teilte der Vorsitzende des Ausschusses, Bernd Lange, mit. «Wir fordern, dass alle EU-Produkte mit einem Stahl- oder Aluminiumanteil von unter 50 Prozent wieder auf einen Zollsatz von 15 Prozent zurückgeführt werden.»