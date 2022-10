Im Kampf gegen die Energie-Krise will die Europäische Union gemeinsame Erdgas-Einkäufe sowie einen alternativen Referenzpreis einführen, wie Tschechiens Industrieminister Jozef Sikela am Mittwoch in Prag bekannt gab. Die EU-Kommission werde kommende Woche entsprechende Vorschläge vorlegen, sagte Energiekommissarin Kadri Simson nach dem Treffen der Energieminister der Region. Bei dem angedachten Gaspreisdeckel gab es indes weiter keine Einigung. Deutschland gehört zu den Staaten, die das Vorhaben ablehnen. Nach tschechischen Angaben sollen die EU-Staaten dann im November über das Massnahmenpaket entscheiden.