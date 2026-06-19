Die ‌EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich ​am Freitag darauf geeinigt, einen Dialog mit den wichtigsten Handelspartnern der Union über Wettbewerbsverzerrungen zu führen. Im Fokus stand China, auch wenn das Land in den Gipfel-Schlussfolgerungen nicht namentlich genannt wurde. Der Präsident des Europäischen Rates, ‌Antonio Costa, bezeichnete das Handelsdefizit von rund einer Milliarde Euro pro Tag als «schlicht nicht tragbar». Er fügte hinzu: «Wir können dieses Thema nicht weiter ​ansprechen, ohne konkrete Ergebnisse zu erzielen. Und bis jetzt ​hat China leider nicht geliefert.»