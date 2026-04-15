Die europäischen Erdgaspreise ‌hatten sich in den ersten drei Wochen des Iran-Krieges fast verdoppelt und lagen am Dienstag trotz eines leichten Rückgangs noch immer rund ​35 Prozent über dem Vorkriegsniveau. Europa könne es ​sich nicht leisten, immer häufigeren Energieschocks ​ausgesetzt zu bleiben, hiess es in dem Entwurf laut Bericht. Jede verzögerte Investition ‌in die Energiewende berge das Risiko höherer Kosten für die Gesellschaft.