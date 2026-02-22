Die EU-Kommission hat die USA aufgefordert, sich ungeachtet der jüngsten juristischen und politischen Turbulenzen an das im vergangenen ‌Jahr ⁠geschlossene Handelsabkommen zu halten. Washington müsse «volle Klarheit» über sein weiteres Vorgehen bei ⁠den Zöllen schaffen, teilte die Brüsseler Behörde am Sonntag mit. «Die derzeitige Situation ist einem 'fairen, ausgewogenen ‌und gegenseitig vorteilhaften' transatlantischen Handel sowie Investitionen, wie ‌sie beide Seiten vereinbart haben, nicht ​zuträglich», hiess es weiter. «Ein Deal ist ein Deal.»