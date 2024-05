Für Europa sieht Lange ein «grosses Risiko», dass nun noch mehr chinesische Exporte in den europäischen Markt drängen. «Das wird insgesamt eine Umlenkung der Waren bedeuten», sagte der SPD-Politiker. Schutzzölle bleiben für Lange die Ausnahme in begründeten Fällen. Schwächen einer Volkswirtschaft könnten sie nicht ausgleichen. Gegen die befürchtete Flut chinesischer Produkte in Europa helfe letztlich nur eins: «Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken.»