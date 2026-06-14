In den Fokus geraten ist der nun blockierte Zugang zu den KI-Modellen «Fable 5» und «Mythos 5» von Anthropic. Die US-Behörden befürchten Experten ​zufolge, ​dass die KI-Modelle zum Aufdecken von ⁠Schwachstellen in Software missbraucht werden könnten. Anthropic ​hatte angekündigt, den ⁠Zugang so bald wie möglich wiederherzustellen. Anthropics Verhältnis zur Regierung von US-Präsident ‌Donald Trump ist angespannt. Das Unternehmen hatte sich geweigert, dem US-Militär die Nutzung seiner Modelle für inländische Überwachung und ‌vollständig autonome Waffensysteme zu gestatten. Daraufhin setzte die Regierung Anthropic ​auf eine schwarze Liste für Lieferketten.