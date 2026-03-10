«Es erhält neue Ressourcen zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine, da die Energiepreise steigen», sagt Costa in einer Rede vor EU-Botschaftern in Brüssel.
Zudem rücke der Konflikt im Nahen Osten in den Mittelpunkt und verringere die Aufmerksamkeit für die ukrainische Front. Costa mahnt zur Deeskalation und zur Rückkehr an den Verhandlungstisch.
Die Energieminister der sieben wichtigsten Industriestaaten (G7) kommen derweil am frühen Nachmittag zusammen, um über die Lage am Gas- und Ölmarkt zu beraten.
(Reuters)