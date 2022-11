Setzen sich in der Europäischen Union (EU) die Befürworter einer scharfen Kapitalmarkt-Reform durch, dürfte Experten zufolge über die Zeit das hunderte von Milliarden Franken schwere Geschäft mit in der Schweiz verbuchten Vermögen von reichen Deutschen erodieren. Ein entsprechender Entwurf hat viele Schweizer Banken aufgeschreckt. "Der Worst Case würde bedeuten, dass man das grenzüberschreitende Geschäft mit Deutschen so nicht mehr betreiben kann," erklärt Norman Karrer vom Bankenberater ZEB. Wie einschneidend die Reform schliesslich ausfalle, hänge von den Gesprächen zwischen den EU-Organen in den kommenden Monaten ab.