Das Ende der langanhaltenden Niedrigzinsphase habe die Risiko-Landschaft geändert und das weltweit, teilte der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) am Donnerstag mit. Die vollen Auswirkungen des starken Zinsanstiegs würden erst im Laufe der Zeit zu spüren sein. Zudem hätten die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor in den USA und in der Schweiz die Unsicherheiten verstärkt. Auch die Sicht des Finanzmarkts auf Banken habe sich dadurch geändert. Dies gelte für ihr Engagement in langfristige Anleihen, die Stabilität der Einlagenfinanzierung und die Möglichkeit eines raschen Abflusses von unversicherten Einlagen.